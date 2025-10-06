Sentite CorSport: “Fiorentina bella, ma incompleta. Come lo stadio Franchi”

Il Corriere dello Sport vede una bella Fiorentina

Redazione VN 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 06:53)

La Fiorentina di questo inizio di stagione somiglia al suo stadio Franchi: bella ma incompleta, ancora in piena ristrutturazione. Pioli sta provando a imprimere un cambio tattico, ma la squadra non ha ancora assimilato del tutto i nuovi meccanismi, e i risultati lo confermano. La sconfitta con la Roma (1-2) rappresenta un nuovo passo falso, mentre i giallorossi di Gasperini continuano a volare: cinque vittorie e una sola sconfitta, miglior partenza degli ultimi otto anni e sogni di Champions che tornano concreti. La Roma si gode entusiasmo e solidità; la Fiorentina invece entra nella sosta con tante domande e la necessità di ritrovare fiducia, continuità e concretezza.

Per i viola questa terza sconfitta consecutiva in casa — la peggiore partenza interna nella storia del club — è un campanello d’allarme. Nonostante la buona prestazione e le molte occasioni create, la squadra continua a peccare di cinismo e lucidità: due pali e tre palle gol nitide non sono bastati per strappare punti. Dopo la sosta il calendario sarà durissimo, con Milan, Bologna, Inter e anche il Rapid Vienna in Conference League. Qualche segnale positivo c’è: il ritorno al gol di Kean, finalmente sbloccato, e la vivacità di Piccoli, fermato solo dalla traversa. Dall’altra parte, Gasperini può essere soddisfatto della crescita di Dovbyk e Soulé, protagonisti nei gol giallorossi.

La partita ha messo in luce i limiti strutturali della Fiorentina: poca cattiveria sotto porta, errori in costruzione e troppi blackout difensivi. Dopo il vantaggio di Kean, la squadra si è abbassata troppo, perdendo intensità e duelli fisici. Gudmundsson e Gosens hanno deluso, e proprio il tedesco ha sprecato nel finale la palla del pareggio. La Roma, invece, ha mostrato compattezza, qualità e una mentalità vincente che la Fiorentina deve ancora costruire. Ora tocca a Pioli trovare l’assetto giusto e la solidità necessaria per evitare ulteriori turbolenze e risollevare una stagione nata male, ma ancora recuperabile. Lo scrive il Corriere dello Sport.