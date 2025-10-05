KEAN 7 - Riecco il Kean implacabile, anche se non basta alla Fiorentina. Si inventa il gol da solo, tagliando fuori Ndicka e scaricando un bolide che piega le mani di Svilar. Bellissimo anche il sinistro al 37' che però si stampa sfortunosamente sul palo. Nella ripresa cala di ritmo ed è egoista quando va al tiro da fuori, con Gosens tutto solo in piena area.
Finalmente il vero Kean. Gudmundsson un fantasma, malissimo Gosens
Finalmente il vero Kean. Gudmundsson un fantasma, malissimo Gosens
La Fiorentina stavolta lotta, ma perde ancora. Non basta il "ritorno" di Kean: le nostre pagelle
GUDMUNDSSON 4 - E' ufficialmente un caso. L'ennesima prestazione sconcertante, se possibile ancora peggio delle precedenti. In 45' tocca la bellezza di 14 palloni, sbagliandone la gran parte. Sostituito all'intervallo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA