Confronto e analisi, la Fiorentina va avanti con Pioli: fiducia confermata

Av anti con Stefano Pioli. Stavolta non c’è una posizione ufficiale della Fiorentina, così com’era stato per bocca di Pradè dopo la sconfitta contro il Como, ma subito a fine partita c ’è stato un lungo colloquio tra la dirigenza e l’allenatore per fare il punto della situazione.

Ma siccome quella di ieri, a proposito di sconfitte è la terza di fila al Franchi in campionato (prima volta nella storia del club), la domanda dentro un ambiente sfiduciato anche per il modo in cui è maturato lo stop contro la Roma, non poteva non emergere in superficie mentre qua e là lo stadio fischiava ma la Curva Fiesole accoglieva lì sotto la squadra viola con il coro “forza ragazzi”.