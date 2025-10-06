Viola News
Corriere dello Sport

Confronto e analisi, la Fiorentina va avanti con Pioli: fiducia confermata - immagine 1
Il Corriere dello Sport sul futuro di Stefano Pioli
 Avanti con Stefano Pioli. Stavolta non c’è una posizione ufficiale della Fiorentina, così com’era stato per bocca di Pradè dopo la sconfitta contro il Como, ma subito a fine partita ’è stato un lungo colloquio tra la dirigenza e l’allenatore per fare il punto della situazione.

Ma siccome quella di ieri, a proposito di sconfitte è la terza di fila al Franchi in campionato (prima volta nella storia del club), la domanda dentro un ambiente sfiduciato anche per il modo in cui è maturato lo stop contro la Roma, non poteva non emergere in superficie mentre qua e là lo stadio fischiava ma la Curva Fiesole accoglieva lì sotto la squadra viola con il coro “forza ragazzi”.

Avanti con Pioli, nulla cambia: in camera caritatis viene ribadita la fiducia al tecnico parmigiano che di suo ha soprattutto un rammarico. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

