L’analisi di Capello: “Pioli non è nella testa della squadra, non lo segue”

Il valore di Stefano Pioli non è in discussione. Quello che ha fatto con il Milan è stato significativo, e anche nelle altre esperienze ha mostrato idee interessanti. Il problema è che non è riuscito a entrare nella testa dei giocatori, la squadra non lo segue come lui vorrebbe, e questo per un allenatore è un limite pesante. Non è semplice cambiare rotta all’improvviso e tornare a essere competitivi. Per Pioli sarà una sfida davvero complicata: servirà un grande sostegno da parte della società e dei tifosi.