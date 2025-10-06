Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Radio 1 dove ha parlato del momento della Fiorentina:
L'analisi di Capello: "Pioli non è nella testa della squadra, non lo segue"
L’analisi di Capello: “Pioli non è nella testa della squadra, non lo segue”
L'ex tecnico Fabio Capello prova a dare una spiegazione ai problemi della Fiorentina
Il valore di Stefano Pioli non è in discussione. Quello che ha fatto con il Milan è stato significativo, e anche nelle altre esperienze ha mostrato idee interessanti. Il problema è che non è riuscito a entrare nella testa dei giocatori, la squadra non lo segue come lui vorrebbe, e questo per un allenatore è un limite pesante. Non è semplice cambiare rotta all’improvviso e tornare a essere competitivi. Per Pioli sarà una sfida davvero complicata: servirà un grande sostegno da parte della società e dei tifosi.
