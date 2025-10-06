Monti: “Non mi aspettavo un fantasma con la 10. Ho ancora fiducia in Pioli”

Avevo la sensazione che la Fiorentina potesse vincere con la Roma . La squadra di Pioli ha giocato la miglior partita della stagione, ma alla fine il risultato sorride ai giallorossi. Non mi aspetto clamorose sorprese in questa sosta. Nonostante la posizione in classifica sia pessima, non sarebbe giusto buttare via tutto . Al mercato abbiamo dato, quasi tutti, 6,5/7. E' inspiegabile questo non gioco.

"Tante squadre giocano meglio di noi"

Non mi aspettavo questo fantasma con la maglia numero 10. Anche Gosens ha fatto una brutta partita. Dal punto di vista fisico comincia a faticare. Non ho paura della Serie B, ma ho paura di aver buttato già via la possibilità di ambire ai primi sette posti. Adesso punto tutto sulla Conference. Voglio andare in Europa. Vedo tante squadre che giocano meglio di questa Fiorentina: Genoa, Sassuolo, Udinese, con calciatori peggiori dei nostri hanno un gioco più fluido di quello viola. Non ho mai creduto alla Champions, ma una cosa del genere era impensabile. Ho fiducia in Pioli, ma purtroppo non c'è il presidente. Credo che la voce di Commisso sia importante e la sua assenza si sta facendo sentire. Kean? Ho delle perplessità. Piccoli nel Cagliari faceva la prima punta. Per questo ho sempre pensato che non potessero giocare insieme. E ieri ho avuto la testimonianza finale.