L’analisi di Ripa: “Con la Roma partita diversa. C’è un segnale molto positivo”

L'ex viola guarda il bicchiere mezzo pieno
L'ex viola Roberto Ripa ha parlato ai micrfooni di Lady Radio dove ha detto la sua nel day after di Fiorentina-Roma:

L'umore è nero ma noi non dobbiamo essere umorali. La partita di ieri è stata diversa dalle altre, anche se c'è stato un calo nella seconda parte del primo tempo. Dopo il gol la Fiorentina non ha continuato a pressare la Roma. Non si sono visti i tanti punti di differenza coi giallorossi, ma la Viola ha preso gol che non doveva prendere. Non si può lasciare tutto quello spazio a Soulé e non si può prendere gol in superiorità numerica su palla inattiva. Abbiamo visto la conferma di un undici, e questo significa che Pioli sta lavorando su un assetto di squadra e con alcuni giocatori rispetto ad altri. Questo per me è un segnale estremamente positivo. Il risultato dice che va tutto male, ma la verità per me non è questa.

