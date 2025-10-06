L’analisi di Ripa: “Con la Roma partita diversa. C’è un segnale molto positivo”

L'umore è nero ma noi non dobbiamo essere umorali. La partita di ieri è stata diversa dalle altre, anche se c'è stato un calo nella seconda parte del primo tempo. Dopo il gol la Fiorentina non ha continuato a pressare la Roma. Non si sono visti i tanti punti di differenza coi giallorossi, ma la Viola ha preso gol che non doveva prendere. Non si può lasciare tutto quello spazio a Soulé e non si può prendere gol in superiorità numerica su palla inattiva. Abbiamo visto la conferma di un undici, e questo significa che Pioli sta lavorando su un assetto di squadra e con alcuni giocatori rispetto ad altri. Questo per me è un segnale estremamente positivo. Il risultato dice che va tutto male, ma la verità per me non è questa.