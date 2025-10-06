Adani non ha dubbi su Pioli: “Esonero? Non scherziamo, siamo alla sesta”

Viola News
L'ex viola dice la sua sul tecnico gigliato
Lele Adani è intervenuto dagli studi Rai de La Domenica Sportiva dove ha parlato del momento della Fiorentina:

Non vedo un giocatore della rosa della Fiorentina che possa dirsi davvero soddisfatto del proprio rendimento. E lo stesso Pioli, ne sono certo, è il primo a non esserlo. Però fermiamoci un attimo: siamo solo alla sesta giornata, e già si parla di cambiare Pioli? Ma siamo seri? Pioli è arrivato per dare continuità, la Fiorentina ha costruito attorno a lui un progetto di lungo periodo, con un contratto importante, e adesso si discute di esonero? La Fiorentina ha cominciato male, inutile negarlo, sia nel gioco che nei risultati. È una squadra poco incisiva e troppo vulnerabile, anche se contro la Roma ha mostrato segnali incoraggianti. Ma ora mi aspetto una presa di posizione da parte di Pradè e Commisso, perché un progetto solido deve trarre forza prima di tutto dalla società, ancor prima che dalla squadra o dall’allenatore.

