Scaramuzzino: “Non capisco Gudmundsson. Okay Kean, ma tutti devono dare di più”

Il giornalista di Radio Rai, Giovanni Scaramuzzino, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della sconfitta della Fiorentina ad opera della Roma:
Le parole del giornalista di Radio Rai Giovanni Scaramuzzino
La Fiorentina è l'unica squadra a non aver fatto un punto in casa ed è l'unica imbattuta in trasferta. C'è qualcosa che non va al di la dei discorsi sui singoli, moduli. Contro il Como mi aveva lasciato perplesso. Ieri non è mancato l'impegno, ma ci sono giocatori che devono venir fuori. Si è sbloccato Kean, ma tutti possono dare di più. C'è la necessità di trasmettere tranquillità e qui entra in gioco la società. Piccoli è un ottimo acquisto, è duttile e può giocare accanto a Kean. Gudmundsson?Non ho capito le sue attitudini. ma non si può dare la colpa al singolo per una somma di problemi. La Fiorentina ha bisogno di lavorare tranquilla, questa pausa può essere decisiva per resettare e ripartire.
