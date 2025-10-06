Bocci: “Recuperare Gud diventa fondamentale. L’ingresso di Piccoli ha spento Kean”

"Quando la Fiorentina perde una partita come quella di ieri, cioè giocando la miglior gara stagionale, è davvero un brutto segnale. Adesso c'è da gestire uno spogliatoio. La sosta sarà lunga e terribile. Guardare il calendario non aiuta. Ieri, a parte Kean, quante sufficienze piene si prendono i calciatori viola? La Champions possiamo scordarcela. Non ha senso far ragionamenti sugli obiettivi finali. La Fiorentina dovrà ritrovare una propria forza e identità. Solo in quel momento potremo pensare agli obiettivi di classifica. Per andare in Europa, la squadra di Pioli dovrebbe marciare ad una media punti molto alta."

L'attacco viola, tra un Gud da recuperare e una coppia impossibile

Ieri Gudmundsson andava sostituito, ma l'inserimento di Piccoli ha spento Kean. Questa squadra deve giocare con una sola punta. Era meglio mettere Dzeko al posto dell'islandese. Sono due le cose positive: ho visto una squadra in condizioni fisiche migliori e in più tutti ci hanno provato fino all'ultimo. Questo mi testimonia che non ci siano problemi con l'allenatore. Forse questa squadra non era pronta psicologicamente alla manifesta ambizione di Pioli. C'è poca personalità in questa rosa. Gudmundsson? Bisogna capire perché lui giochi così. E' parso trasparente. Recuperarlo diventa fondamentale per ripartire.