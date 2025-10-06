Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato così del momento in casa Fiorentina:
Biasin: "Spiazzato dalla Fiorentina, vi dico perché. E su Pioli…"
Le parole del giornalista, Fabrizio Biasin, sul momento che sta vivendo la Fiorentina e il lavoro di Stefano Pioli
Capisco il malumore dei tifosi viola. In estate anche io pensavo che potesse essere una seria candidata all'Europa, almeno quella di seconda fascia. Al momento, però, sta facendo grande fatica, sotto tutti i punti di vista. Non si tratta solo di tattica, ma anche di atteggiamento. Ieri ha avuto anche sfortuna, ma in generale l'atteggiamento gli è mancato. Gioco forza, si punta il dito verso società e allenatore, ma per me Pioli era una buona scelta. A Firenze c'era già stato e non aveva nemmeno il problema legato all'ambientamento. Ad un certo punto, però, serve pretendere. Lui ha un triennale e ancora fiducia, ma deve lavorare sulla testa dei suoi giocatori.
