Longhi: “Pioli un fior fiore di allenatore. Bisogna avere pazienza”

Il giornalista Bruno Longhi, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato delle problematiche in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro la Roma:
Quello che mi salta all'occhio guardando la Fiorentina è che ha tanti giocatori buoni, ma è molto leggera. Oltre a quello tecnico, serve anche un buon livello atletico. Bastava vedere ieri sera le corazzate Juventus e Milan.
La Fiorentina non ha ancora vinto una partita, e questo mi sembra un aspetto abbastanza importante. Ma anche qui bisogna avere pazienza, perché in panchina c'è un fior fiore di allenatore come Stefano Pioli.
