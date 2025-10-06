L'ex difensore viola, Alberto Malusci, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Troppe disattenzioni, ma niente disfattismi. Gud, quanto va aspettato?”
news viola
Malusci: “Troppe disattenzioni, ma niente disfattismi. Gud, quanto va aspettato?”
L'opinione dell'ex viola Alberto Malusci ai microfoni di Radio Bruno
Purtroppo nelle partite fatte abbiamo subito gol da calci da fermo. Ci vuole più attenzione, dobbiamo essere più dentro la partita in questo momento. Non dobbiamo lasciare niente al caso. Ieri la Fiorentina non meritava di perdere, ma vedendo il risultato finale è un'altra sconfitta. Vanno fatte le riflessioni sicuramente, ma adesso serve stare vicini alla squadra. E' facile oggi parlare in maniera negativa, ma dobbiamo ricompattare le cose. I primi ad essere delusi sono la squadra, l'allenatore e la società che riflettono. Responsabilità? Quando le cose vanno male la colpa è di tutti. L'allenatore ieri ha fatto un'ottima formazione, che voleva risultato. Ma ci sono state troppe disattenzioni, sono i giocatori che vanno in campo.
I singoli—
Gosens è il lontano giocatore dello scorso anno. A Gudmundsson ho dato un anno di tempo per aspettarlo. Ma quanto va aspettato? Non so se stanno bene a livello fisico, ma c'è da riaccendere qualcosa a livello mentale. C'è la spina staccata.
Il mercato—
E' stato fatto un mercato buono, sono rimasti grandi giocatori. Dopo due mesi non bisogna mettere tutto in discussione. Tutto questo disfattismo non lo voglio sentire. Diamo tempo alla squadra di vincere e vediamo se riusciamo a svoltare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA