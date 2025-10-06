Da Genova: “Gudmundsson? Il problema è generale. Vi dico cosa non funziona”

Marco Tripodi, giornalista che ha seguito Albert Gudmundsson a Genova, ha parlato del momento di difficoltà dell'islandese ai microfoni di Radio Bruno:
Il problema non è Gudmundsson, ma è più generale. Tanti giocatori, che la passata stagione avevano performato, ora sono sottotono. Lo stesso Kean, ieri è il primo gol che ha fatto. Gosens e Dodò sembrano la fotocopia di loro stesso. Sicuramente Gudmundsson non gioca ai suoi livelli, ma la situazione generale della squadra non lo aiuta. In Serie B è stato un giocatore decisivo, è stato capocannoniere del Genoa. Tutti si chiedevano se in A si sarebbe ripetuto e ci è riuscito. Dal punto di vista fisico non è al meglio, con la Nazionale si è fatto male. Psicologicamente ha pagato da quel punto di vista. Deve giocare libero dagli schemi tattici, deve essere box to box. Gilardino lo considerava così, devono correre gli altri per lui.
Il talento alla Fiorentina non manca, più dell'anno scorso. Se con il vecchio allenatore i giocatori rendevano e con questo no, forse il problema è quello. La Fiorentina però deve continuare con Pioli.
