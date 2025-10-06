Sabatini: “Pradè ha costruito una squadra leggera. Ai tifosi dico una cosa”

Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha parlato così a Lady Radio del momento in casa Fiorentina dopo la sconfitta con la Roma:
Ieri la Fiorentina ha avuto anche sfortuna con i pali presi, ma ci sono tante cose che ancora non capisco: a partire dal mercato e da Pradè nel mirino della Curva Fiesole. Ha costruito una squadra leggera, doveva rendersene conto. Nutro stima per lui, ma la squadra non si fa solo con la tecnica. Anche Pioli doveva accorgersene di questo. Nicolussi Caviglia in un centrocampo a due si perde, per giocare bene deve avere due mezzali con certe caratteristiche a fianco. Poi, Dodò, Gosens e De Gea sembrano sottotono. Perché dare tutte queste chance a Gudmundsson? I tifosi non dovrebbero prendersela solo con Pradè, ma con tutti.
