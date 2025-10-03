Viola News
Bergomi su Dzeko: “E’ chiaramente in difficoltà fisica. Ci si aspettava di più”

Bergomi su Edin Dzeko
Giuseppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, ha commentato la prestazione di Edin Dzeko. L'attaccante ex Roma e Inter è in netta difficoltà:

Da tutti ci si aspetta di più, ma emergono chiaramente le difficoltà di Dzeko: un grande campione, ma in questo momento in difficoltà, soprattutto sul piano fisico. Poi c’è Fagioli, su cui le aspettative sono sempre alte. È un ragazzo che ha mostrato qualità interessanti, ma anche ieri, in occasione di un tiro dal limite dell’area, non è riuscito a centrare la porta, probabilmente per mancanza di convinzione. La tecnica non gli manca, ma deve essere più determinato e incisivo.

