Valcareggi si chiede: “Le parate di De Gea le avrebbe fatte anche Martinelli?”

Furio Valcareggi si sofferma sulla questione De Gea-Martinelli. Secondo il noto tifoso viola la scelta di Stefano Pioli è giusta. Ecco le sue parole a Lady Radio:

È giusto che De Gea abbia giocato: la pressione era troppa. Martinelli si sentiva pronto, ma in certe situazioni è meglio non rischiare. La parata di De Gea nel primo tempo sarebbe stata possibile anche per Martinelli? Probabilmente no. Ho ascoltato diverse opinioni dei tifosi con cui non concordo: vincere non è mai semplice, a prescindere dall’avversario. A Pisa abbiamo conquistato un punto, mentre il Napoli – molto più forte della Fiorentina – ha faticato enormemente a superare i neroazzurri. Mi piace una Firenze che ascolta e guarda al positivo, non quella che vede sempre tutto in chiave negativa.

