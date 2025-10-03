Dario Massara, giornalista e telecronista italiano, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno riguardo alla situazione di questa Fiorentina dopo la vittoria di ieri.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Massara: “Fiorentina, io ho visto cose buone. Guardate le movenze di Fagioli…”
news viola
Massara: “Fiorentina, io ho visto cose buone. Guardate le movenze di Fagioli…”
Vi proponiamo le parole di Dario Massara al Pentasport odierno.
Sono solo 3 punti per la Conference ma a livello morale valgono molto di più. Ho visto delle cose buone: non ho mai avuto la percezione che la Fiorentina potesse subire. Ha giocato in maniera molto più aggressiva e alta e penso che siano i primi segni di un cambiamento messo in atto dal mister. Il Sigma, normalmente, si abbassa e riparte, ieri non ha fatto così e credo abbia un po' stupito tutti, sia noi che i giocatori: ha giocato molto sull'aspetto mentale.
Su Fagioli...—
Nicolò lo vedo scarico, spento. Ha un passo diverso dai compagni, i ritmi più lenti e mi è sembrato un po' slegato nel gioco di Pioli. Ma penso fosse soltanto un fattore fisico, anche se ciò che gli è successo al di fuori del campo continua a deconcentrarlo.
Riguardo alla prossima sfida casalinga—
La Roma, dopo ieri, penso che sia abbastanza scoraggiata. Non do per scontata la vittoria di domenica ma dobbiamo sfruttare il momento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA