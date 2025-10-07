La Fiorentina non ha dubbi, Stefano Pioli è l'uomo giusto. Il progetto viola continuerà attorno al tecnico ex Milan, come riporta Repubblica. Un cambio di passo è necessario, ma i 3 milioni a stagione per 3 anni, rappresentano la fiducia che la società ha riposto in lui. La classifica fa paura, così come i tanti moduli cambiati. Pioli deve cercare di trovare un undici fisso, un gruppo solido dal quale ripartire. Questa conferma è anche un segnale lanciato verso i giocatori, che devono assumersi le proprie responsabilità in questo avvio di stagione. Nessuno deve nascondersi dietro un allenatore in difficoltà.
Repubblica: "La conferma di Pioli è un segnale. Niente più scuse per il gruppo"
Repubblica: “La conferma di Pioli è un segnale. Niente più scuse per il gruppo”
Stefano Pioli è stato confermato alla guida della Fiorentina. Il tecnico viola rialzerà la testa?
Aldilà della tattica, Pioli chiederà ai suoi uomini uno step mentale in più. Con la Roma c'è stata una reazione, ma non sono arrivati i punti. Il popolo viola, nonostante il momento, ha voluto stare vicino alla squadra, evitando contestazioni pesanti dopo il ko contro la Roma. Certamente non mancano le critiche alla società, ma c'è bisogno di unità per uscire dal momento difficile.
