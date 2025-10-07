Repubblica: “La conferma di Pioli è un segnale. Niente più scuse per il gruppo”

La Fiorentina non ha dubbi, Stefano Pioli è l'uomo giusto. Il progetto viola continuerà attorno al tecnico ex Milan, come riporta Repubblica. Un cambio di passo è necessario, ma i 3 milioni a stagione per 3 anni, rappresentano la fiducia che la società ha riposto in lui. La classifica fa paura, così come i tanti moduli cambiati. Pioli deve cercare di trovare un undici fisso, un gruppo solido dal quale ripartire. Questa conferma è anche un segnale lanciato verso i giocatori, che devono assumersi le proprie responsabilità in questo avvio di stagione. Nessuno deve nascondersi dietro un allenatore in difficoltà.