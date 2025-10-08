Con i giocatori in nazionale Stefano Pioli non potrà provare lo schema che intende utilizzare contro il Milan. Nel frattempo però può già analizzare alcune situazioni anche se solo a livello teorico. La prima è Nicolussi Caviglia su Modric nel lavoro da vertice basso. In questo modo Fagioli potrebbe essere più libero come mezzala.
Verso il Milan. Gazzetta: "Pioli dovrà analizzare due situazioni in particolare"
Stefano Pioli dovrà analizzare diverse situazioni in vista della sfida contro il Milan
Ci sarà poi da bloccare Pulisic. Compito che spetterà a Marì o Pongracic. Con un attacco imprevedibile come quello rossonero non si esclude però un impiego della difesa a quattro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
