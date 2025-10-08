Pioli ritrova il Milan. La Gazzetta: “Gara speciale per lui per due motivi”

Viola News
La Gazzetta dello Sport

Pioli ritorna per la prima volta a San Siro da avversario
Redazione VN

La Fiorentina sarà attesa dalla trasferta contro il Milan di domenica 19. Una gara speciale per Pioli dal punto di vista della carriera e dei sentimenti perché torna per la prima volta a San Siro da avversario. Questo però è il momento in cui serve trovare compattezza e una grande prestazione contro i rossoneri per uscire dal tunnel del difficile inizio.

La partita si avvicina sempre di più e ad aumentare il significato della gara c'è anche il 60esimo compleanno del tecnico viola che scatterà nella notte tra la domenica e il lunedì da vivere a San Siro. Il luogo che l'ha fatto diventare "on fire" grazie allo scudetto vinto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

 

