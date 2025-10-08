La Fiorentina sarà attesa dalla trasferta contro il Milan di domenica 19. Una gara speciale per Pioli dal punto di vista della carriera e dei sentimenti perché torna per la prima volta a San Siro da avversario. Questo però è il momento in cui serve trovare compattezza e una grande prestazione contro i rossoneri per uscire dal tunnel del difficile inizio.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Pioli ritrova il Milan. La Gazzetta: “Gara speciale per lui per due motivi”
La Gazzetta dello Sport
Pioli ritrova il Milan. La Gazzetta: “Gara speciale per lui per due motivi”
Pioli ritorna per la prima volta a San Siro da avversario
La partita si avvicina sempre di più e ad aumentare il significato della gara c'è anche il 60esimo compleanno del tecnico viola che scatterà nella notte tra la domenica e il lunedì da vivere a San Siro. Il luogo che l'ha fatto diventare "on fire" grazie allo scudetto vinto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA