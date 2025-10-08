I precedenti di Pioli nelle prime giornate: con il Milan partenze fulminee

La Gazzetta dello Sport riporta i precedenti di Stefano Pioli in merito alle prime sei giornate di campionato:
Guardando i precedenti in carriera di Stefano Pioli nelle prime sei giornate di campionato, le migliori partenze sono state quelle sulla panchina del Milan: nel 2020/21 e nel 2021/22 ha raccolto 16 punti. Al terzo anno in rossonero invece ha raccolto 14 punti disponibili su 18. I viola invece sono a quota tre come nella stagione 2013/14 al Bologna.
