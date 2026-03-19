Con la vittoria contro la Cremonese la Conference è diventata un'occasione da sfruttare in questo finale di stagione. Si riparte dal 2-1 di Firenze, che ha dato un piccolo vantaggio da coltivare ma non da gestire: Jagiellonia docet. E stavolta in Polonia non ci sarà il freddo polare, ma sprazzi di primavera.
La Repubblica
Rep: “Con il Rakow vantaggio da non gestire. L’idea di Vanoli per la formazione”
Paolo Vanoli vorrà gestire le energie in vista della sfida di domenica in campionato contro l'Inter, ma allo stesso tempo non vuole snaturare troppo la squadra. Dentro quindi diversi big, Dodo, Pongracic, Mandragora, con chance per chi invece in Conference sta trovando la propria dimensione, come Fazzini, Fabbian, Comuzzo, oltre a Harrison, rilanciato nel tridente e a Balbo, che dopo il debutto con il Como in Coppa Italia si candida per debuttare anche in Conference.
La Fiorentina sarà seguita da circa quattrocento tifosi, che si sono divisi il viaggio polacco o facendo scalo in Germania oppure con voli diretti dall’Italia per Cracovia. Molti di loro soggiorneranno a Katowice, raggiungendo Sosnowiec soltanto per la partita, altri arriveranno in macchina o in pullman per il match e ripartiranno in nottata dopo la partita. Lo scrive La Repubblica.
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