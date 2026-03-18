Comuzzo: “La gara con lo Jagiellonia una lezione. Come affrontare il Rakow”

Le parole del difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo in vista della sfida contro il Rakow

Redazione VN 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 11:54)

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista (LA SECOND PARTE) ai microfoni di Przegląd Sportowy Onet, in vista della sfida di giovedì contro il Rakow:

La gara di andata è stata una vittoria molto importante per noi. Volevamo dare tutto, rimanere concentrati per tutta la partita e alla fine siamo riusciti a vincere. Ora abbiamo un leggero vantaggio, ma sappiamo di non aver ancora raggiunto nulla. La partita di ritorno deciderà chi passerà al turno successivo. Abbiamo cercato di vincere fino al fischio finale. Volevamo vincere in casa, davanti ai nostri tifosi. Siamo felici di esserci riusciti.

La partita —

Abbiamo cercato di giocare in modo strutturato. Sapevamo di affrontare una squadra ben organizzata, esperta e solida. Tuttavia, credo che gradualmente abbiamo occupato sempre più spazio in campo. Ci è mancata la precisione, altrimenti avremmo potuto essere in vantaggio all'intervallo.

Il gol del Rakow — Avremmo sicuramente potuto fare di più in occasione del gol del Raków. Sapevamo che potevano rappresentare una vera minaccia, quindi avremmo dovuto essere più concentrati. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e cercare di migliorare sotto questo aspetto.

Sulla squadra —

Il Raków è un'ottima squadra. Sono solidi, ben organizzati e fisicamente forti. Rispetto allo Jagiellonia, hanno meno controllo di palla in attacco, ma sono più solidi in difesa. Sanno attaccare molto bene in contropiede e possono essere pericolosi. Brunes è un ottimo attaccante che difende bene la palla, permettendogli di spingere la squadra in avanti. Può essere pericoloso in zona gol. Dobbiamo essere attenti a tutte le situazioni, soprattutto perché giocheremo in uno stadio straniero.

Jagiellonia —

Come dice sempre il nostro allenatore, la chiave sarà il nostro atteggiamento, mantenere la concentrazione per tutta la partita ed essere in grado di leggere i diversi momenti del gioco. La partita di ritorno contro lo Jagiellonia ci è servita da lezione. Non possiamo permetterci di commettere gli stessi errori.

Il ritorno in Polonia —

Come ho già detto, a volte, inconsciamente, si potrebbe pensare che dovremmo essere più calmi. È successo anche nelle stagioni precedenti. Tuttavia, nel calcio non si può mai dare nulla per scontato. Bisogna essere sempre concentrati, avere l'atteggiamento giusto e la volontà di ottenere il massimo. Ripeto, non potremo mai ripetere una partita come quella giocata a Firenze contro la Jagiellonia.