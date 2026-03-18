Comuzzo/2: “Ogni partita è come una finale. Normale avere alti e bassi”

Le parole di Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina

Redazione VN 18 marzo - 11:52

Il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ha parlato ai microfoni di Przegląd Sportowy Onet (LA PRIMA PARTE). Queste le sue parole:

La Polonia ha sempre sfornato giocatori di talento, molti dei quali sono poi approdati nell'élite del calcio italiano. Pietuszewski mi ha impressionato per le sue abilità, così come Mazurek, sia nella partita di Białystok che in quella di ritorno. Credo che il futuro appartenga a loro.

L'attuale stagione — Era normale che le aspettative aumentassero dopo la stagione precedente. Ho sempre saputo di dover migliorare molti aspetti del mio gioco: nella vita c'è sempre margine di miglioramento e sono convinto che con l'impegno si possano affinare le proprie capacità. È normale avere alti e bassi. Mi aspetto un finale di stagione sempre più positivo, soprattutto per la Fiorentina e anche per me.

La Fiorentina —

Partita dopo partita, questo deve essere il nostro atteggiamento. Non possiamo permetterci di guardare troppo avanti. Vogliamo fare bene in Conference League; è una competizione molto importante e che ci riempie di orgoglio. Tuttavia, siamo consapevoli della situazione in cui ci troviamo in Serie A. Sappiamo benissimo che dobbiamo lottare fino alla fine della stagione. Ogni partita sarà come una finale per noi e dovremo dare il massimo.

Braschi —

Sono davvero felice per lui; se lo merita. Mi sono rivisto in lui e mi ha commosso vederlo così. Sono d'accordo con quello che ha detto l'allenatore Vanoli: queste sono le cose belle del calcio. Vedere un ragazzino piangere di gioia è davvero emozionante.