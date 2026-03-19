Spazio di nuovo a Piccoli. La Nazione: “Dopo Cremona serve una riprova”

Alle ore 18.45 la Fiorentina sarà impegnata contro il Rakow nel ritorno degli ottavi di Conference League. Come scrive La Nazione, Paolo Vanoli farà sì turnover, ma ragionato. E' vero che la sfida contro i polacchi potrebbe valere tanto, ma nonostante la vittoria contro la Cremonese il cammino per restare in Serie A è ancora impervio. Pensare che sia tutto fatto, sarebbe un errore sanguinoso. La Fiorentina ha impiegato tanto tempo per capire di essersi infilata in un tunnel perverso. Forse dopo lunedì sera è maturata l'idea che bisogna essere "brutti e cattivi" per riprendere quota.