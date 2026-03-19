Alle ore 18.45 la Fiorentina sarà impegnata contro il Rakow nel ritorno degli ottavi di Conference League. Come scrive La Nazione, Paolo Vanoli farà sì turnover, ma ragionato. E' vero che la sfida contro i polacchi potrebbe valere tanto, ma nonostante la vittoria contro la Cremonese il cammino per restare in Serie A è ancora impervio. Pensare che sia tutto fatto, sarebbe un errore sanguinoso. La Fiorentina ha impiegato tanto tempo per capire di essersi infilata in un tunnel perverso. Forse dopo lunedì sera è maturata l'idea che bisogna essere "brutti e cattivi" per riprendere quota.
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Spazio di nuovo a Piccoli. La Nazione: “Dopo Cremona serve una riprova”
Piccoli deve dimostrare che quello di Cremona non è stato un exploit estemporaneo
Nel sottolineare la bella prestazione di Piccoli a Cremona, La Nazione scrive che adesso c'è bisogna di una riprova anche perché la Fiorentina non può fare a meno del suo numero 91. Kean, infatti, partirà dalla panchina, con Vanoli intenzionato ad utilizzarlo a gara in corso com'era nei piani contro la Cremonese, ma i crampi di Ranieri hanno fatto il resto.
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