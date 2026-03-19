Il Corriere Fiorentino si concentra sul Rakow, avversario della Fiorentina stasera alle ore 18.45 nel ritorno degli ottavi di Conference League. Nell'ultima partita di campionato, quella contro il Gornik, i polacchi hanno perso per 3-1, ma - si legge sul quotidiano - "non fosse bastato un po’ di turnover, che ha tenuto fuori il centravanti Braut Brunes in gol nella gara d’andata, è stata direttamente la partita a raccontare come gli uomini del tecnico Tomczyk avessero probabilmente già la tesa al match di stasera (...). Anche se il Rakow non giocherà nel suo stadio di casa (troppo piccolo per le competizioni europee visti i soli 5.500 posti) il clima all’ArcelorMittal Park di Sosnowiec si preannuncia caldo, anche perché gli oltre 11 mila biglietti messi in vendita sono andati esauriti in fretta. A preoccupare, semmai, sono le condizioni del campo, usurato dalle partite della squadra locale, lo Zaglebie Sosnowiec che milita nella terza categoria".
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Fio “Il Rakow si affida al tifo. E le condizioni del campo preoccupano”
Corriere Fiorentino
Cor.Fio “Il Rakow si affida al tifo. E le condizioni del campo preoccupano”
All'ArcelorMittal Park di Sosnowiec (non lo stadio del Rakow) sono attesi undicimila tifosi di casa che sperano di rimontare il punteggio
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