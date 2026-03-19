Cor.Fio “Il Rakow si affida al tifo. E le condizioni del campo preoccupano”

Il Corriere Fiorentino si concentra sul Rakow, avversario della Fiorentina stasera alle ore 18.45 nel ritorno degli ottavi di Conference League. Nell'ultima partita di campionato, quella contro il Gornik, i polacchi hanno perso per 3-1, ma - si legge sul quotidiano - "non fosse bastato un po’ di tur­no­ver, che ha tenuto fuori il cen­tra­vanti Braut Bru­nes in gol nella gara d’andata, è stata diret­ta­mente la par­tita a rac­con­tare come gli uomini del tec­nico Tomc­zyk aves­sero pro­ba­bil­mente già la tesa al match di sta­sera (...). Anche se il Rakow non gio­cherà nel suo sta­dio di casa (troppo pic­colo per le com­pe­ti­zioni euro­pee visti i soli 5.500 posti) il clima all’Arce­lor­Mit­tal Park di Sosno­wiec si pre­an­nun­cia caldo, anche per­ché gli oltre 11 mila biglietti messi in ven­dita sono andati esau­riti in fretta. A pre­oc­cu­pare, sem­mai, sono le con­di­zioni del campo, usu­rato dalle par­tite della squa­dra locale, lo Zagle­bie Sosno­wiec che milita nella terza cate­go­ria".