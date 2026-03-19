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VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Fio: “Vittoria di Cremona ha cambiato l’umore. Ora la Fiorentina è leggera”

Corriere Fiorentino

Cor.Fio: “Vittoria di Cremona ha cambiato l’umore. Ora la Fiorentina è leggera”

Cor.Fio: “Vittoria di Cremona ha cambiato l’umore. Ora la Fiorentina è leggera” - immagine 1
Fiorentina per la prima volta in stagione abbastanza tranquilla in campionato. Motivo per il quale si può dedicare completamente alla gara contro il Rakow. L'Inter può aspettare
Redazione VN

Oggi alle ore 18.45 la Fiorentina sarà impegnata contro il Rakow. Si riparte dal 2-1 viola dell'andata. Il Corriere Fiorentino presenta così il ritorno degli ottavi di Conference League:

La vit­to­ria di Cre­mona ha cam­biato l’umore in casa Fio­ren­tina. Il cal­cio, in fin dei conti, non è nuovo a sce­nari di que­sto tipo: tal­volta può bastare anche un sin­golo risul­tato per rivo­lu­zio­nare una sta­gione. Tutto sta nella capa­cità di dare con­ti­nuità e, nel caso della squa­dra viola, di farlo sì nella corsa sal­vezza, ma anche in quella euro­pea. Grava ora sulle spalle della Fio­ren­tina la respon­sa­bi­lità di aggior­nare e rin­vi­go­rire quanto fatto nell’ultima set­ti­mana nell’appun­ta­mento di oggi a Sosno­wiec con­tro il Rakow, con in palio i quarti di Conference: la squa­dra viola ripar­tirà dal 2-1 dell’andata, otte­nuto all’ultimo respiro con il cal­cio di rigore siglato da Gud­munds­son, e da una leg­ge­rezza rara­mente — per non dire mai — pro­vata nell’arco dell’intera stagione. La Fio­ren­tina infatti, forte dei quat­tro punti di van­tag­gio sulla zona rossa, potrà real­mente e total­mente dedi­care almeno per un giorno le pro­prie ener­gie sulla Con­fe­rence, un lusso mai pro­vato prima nel suo 2025-26. La gara con l’Inter, così, può aspet­tare.

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