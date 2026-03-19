Oggi alle ore 18.45 la Fiorentina sarà impegnata contro il Rakow. Si riparte dal 2-1 viola dell'andata. Il Corriere Fiorentino presenta così il ritorno degli ottavi di Conference League:
Corriere Fiorentino
Cor.Fio: “Vittoria di Cremona ha cambiato l’umore. Ora la Fiorentina è leggera”
La vittoria di Cremona ha cambiato l’umore in casa Fiorentina. Il calcio, in fin dei conti, non è nuovo a scenari di questo tipo: talvolta può bastare anche un singolo risultato per rivoluzionare una stagione. Tutto sta nella capacità di dare continuità e, nel caso della squadra viola, di farlo sì nella corsa salvezza, ma anche in quella europea. Grava ora sulle spalle della Fiorentina la responsabilità di aggiornare e rinvigorire quanto fatto nell’ultima settimana nell’appuntamento di oggi a Sosnowiec contro il Rakow, con in palio i quarti di Conference: la squadra viola ripartirà dal 2-1 dell’andata, ottenuto all’ultimo respiro con il calcio di rigore siglato da Gudmundsson, e da una leggerezza raramente — per non dire mai — provata nell’arco dell’intera stagione. La Fiorentina infatti, forte dei quattro punti di vantaggio sulla zona rossa, potrà realmente e totalmente dedicare almeno per un giorno le proprie energie sulla Conference, un lusso mai provato prima nel suo 2025-26. La gara con l’Inter, così, può aspettare.
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