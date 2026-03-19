Cor.Fio: “Vittoria di Cremona ha cambiato l’umore. Ora la Fiorentina è leggera”

La vit­to­ria di Cre­mona ha cam­biato l’umore in casa Fio­ren­tina. Il cal­cio, in fin dei conti, non è nuovo a sce­nari di que­sto tipo: tal­volta può bastare anche un sin­golo risul­tato per rivo­lu­zio­nare una sta­gione. Tutto sta nella capa­cità di dare con­ti­nuità e, nel caso della squa­dra viola, di farlo sì nella corsa sal­vezza, ma anche in quella euro­pea. Grava ora sulle spalle della Fio­ren­tina la respon­sa­bi­lità di aggior­nare e rin­vi­go­rire quanto fatto nell’ultima set­ti­mana nell’appun­ta­mento di oggi a Sosno­wiec con­tro il Rakow, con in palio i quarti di Conference: la squa­dra viola ripar­tirà dal 2-1 dell’andata, otte­nuto all’ultimo respiro con il cal­cio di rigore siglato da Gud­munds­son, e da una leg­ge­rezza rara­mente — per non dire mai — pro­vata nell’arco dell’intera stagione. La Fio­ren­tina infatti, forte dei quat­tro punti di van­tag­gio sulla zona rossa, potrà real­mente e total­mente dedi­care almeno per un giorno le pro­prie ener­gie sulla Con­fe­rence, un lusso mai pro­vato prima nel suo 2025-26. La gara con l’Inter, così, può aspet­tare.