La Fiorentina ha cambiato moduli, giocatori, interpreti e sistemi di gioco ma non è ancora riuscita a vincere una partita. Questo è il suo peggior avvio nell’era del campionato a tre punti. Il pari di Pisa, tutto sommato positivo visto l’andamento della gara, ha lasciato una squadra sfiduciata. Anche i leader che dovrebbero essere dei trascinatori sembrano essere in crisi.
Repubblica: "Squadra sfiduciata, a Pisa è andata bene. Leader in crisi"
Repubblica: “Squadra sfiduciata, a Pisa è andata bene. Leader in crisi”
Questo è il peggior avvio della Fiorentina nell'era dei tre punti
Gosens non è quello dello scorso anno, De Gea non da la consueta sicurezza, Nicolussi Caviglia deve ancora inserirsi, Pongracic e Marì non offrono sicurezza totale in difesa, ma soprattutto Kean resta a secco di gol. Tra le note positive resistono, almeno per atteggiamento, Ranieri, Mandragora e Fazzini. Lo riporta La Repubblica.
