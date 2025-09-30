Repubblica: “Squadra sfiduciata, a Pisa è andata bene. Leader in crisi”

La Fiorentina ha cambiato moduli, giocatori, interpreti e sistemi di gioco ma non è ancora riuscita a vincere una partita. Questo è il suo peggior avvio nell’era del campionato a tre punti. Il pari di Pisa, tutto sommato positivo visto l’andamento della gara, ha lasciato una squadra sfiduciata. Anche i leader che dovrebbero essere dei trascinatori sembrano essere in crisi.