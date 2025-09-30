Viola News
Kean un solo tiro in porta. Gazzetta: “Ma è l’unico che produce qualcosa”

La Fiorentina ha bisogno del suo bomber Moise Kean
Il fattore che preoccupa maggiormente è Moise Kean, fermo a quota un gol in Conference League grazie alla deviazione del portiere ucraino. Dopo la turbolenta estate e il grande impatto con la Nazionale facevano pensare ad un'altra super annata per il bomber.

La Gazzetta dello Sport riporta i numeri dell'attaccante:

Kean ha prodotto un solo tiro in porta e 15 fuori. In tre partite ha calciato quattro volte ma senza mai centrare la porta. Ma quando la Fiorentina è andata a cercare Kean qualcosa ha prodotto. E le soluzioni ci sono: Moise ha giocato sia con Piccoli che con Dzeko. A Pioli ora servono i gol dei suoi attaccanti, soprattutto dopo le parole del ds Pradè in merito ai 27 milioni per l'acquisto di Piccoli: "Sono anche pochi...".

 

