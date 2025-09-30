Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Cresce il malumore dei tifosi, Nazione: “Pronti a presentarsi al Viola Park”

La Nazione

Cresce il malumore dei tifosi, Nazione: “Pronti a presentarsi al Viola Park”

Cresce il malumore dei tifosi, Nazione: “Pronti a presentarsi al Viola Park” - immagine 1
Secondo La Nazione, in caso di sconfitta nel derby molti tifosi sarebbero stati pronti a presentarsi al VP. Ma occhio alle prossime gare.
Redazione VN

3 punti in 5 partite, decisamente troppo poco per le aspettative di una piazza da sempre molto esigente. Sono più i dubbi che le certezze in questo momento e anche il rapporto con la tifoseria rischia di prendere una piega tutta nuova. A Pisa la squadra si è vista rimandare indietro dal settore ospiti, a simboleggiare un momento di tensione non certo episodico. Dalla gara con il Como in avanti i tifosi hanno sempre più rumoreggiato, anche se non hanno intrapreso azioni mirate.

Possibile contestazione?

—  

La Nazione, però, svela un dettaglio: in caso di KO nel derby di domenica scorsa, diversi esponenti della Curva Fiesole sarebbero stati pronti a radunarsi al Viola Park per dare alla squadra una simbolica "sveglia". Il pareggio ha evitato qualsiasi sviluppo, ma attenzione alle prossime puntate. Prima il Sigma Olomouc in Europa e poi la Roma prima della sosta, due passaggi chiave. Due vittorie riporterebbero il sereno, diversamente ci sarebbero contestazioni importanti. Nel mirino, più del tecnico Pioli, la dirigenza e soprattutto Pradè: intanto Commisso segue tutto dagli States.

Leggi anche
Comuzzo e Fagioli, una parabola discendente: “Da leader a panchinati”
Gazzetta: “Fiorentina, niente gol. Ma agli attaccanti arrivano poche palle”

© RIPRODUZIONE RISERVATA