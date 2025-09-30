Gazzetta: “Fiorentina, niente gol. Ma agli attaccanti arrivano poche palle”

La Fiorentina dopo cinque giornate ha solo tre punti in classifica conquistati grazie a tre pareggi in trasferta. La squadra viola è alla ricerca della prima vittoria in campionato, ma anche dei gol dei suoi attaccanti: Kean , Dzeko, Piccoli e Gudmundsson .

Più volte lo scorso hanno si era sottolineato la mancanza di un vice Kean. La Fiorentina, nel mercato estivo, ha invece investito molto sul reparto offensivo spendendo 25 milioni più due di bonus per l'acquisto dell'ex Cagliari che nella scorsa stagione era andato per la prima volta in doppia cifra e 18 milioni per il riscatto dell'islandese. Senza contare l'aumento d'ingaggio di Moise Kean. Per il momento però gli investimenti non hanno portato a nulla perché dal centrocampo e dagli esterni arriva poco. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.