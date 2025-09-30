Una tempesta da far passare in fretta. È probabilmente ciò che Pioli non si aspettava questa gran quantità di nuvoloni neri che si addensa sulla sua Fiorentina: 3 punti in 5 gare e nessuna vittoria sono un bottino decisamente troppo magro anche per il più inguaribile degli ottimisti. Attaccanti che non segnano, poca produzione offensiva, insomma funziona poco. Ora, fra l'altro, come spiega il Corriere Fiorentino inizia un'altra settimana delicata: inizia la Conference e il suo lungo girone, poi ci sono la partita con la Roma e una sosta che deve portare consiglio. Se non altro per il tecnico c'è la vicinanza del club.
VIOLA NEWS news viola stampa Settimana di fuoco. Pioli dimostri di avere un gruppo convinto e coinvolto
Corriere Fiorentino
Settimana di fuoco. Pioli dimostri di avere un gruppo convinto e coinvolto
Inizia una settimana importante, con prima la Conference e poi la Roma. Pioli deve dimostrare di avere con sé un gruppo unito.
Gruppo da gestire—
La sensazione - rilevata dal quotidiano - è quella di un gruppo che non sia sempre del tutto convinto e coinvolto. Ovvio, è tutto più difficile quando le cose non vanno e qualche malumore è perfino comprensibile. Da Ranieri a Comuzzo passando per Dzeko, piccole stizze e sfaccettature che parlano chiaro. Sono minuzie, ma che possono trasformarsi in problemi. L'importante, si legge, è che il club continui a sostenere l'allenatore in modo chiaro e netto. Se è quello che vuole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA