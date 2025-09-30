Settimana di fuoco. Pioli dimostri di avere un gruppo convinto e coinvolto

Una tempesta da far passare in fretta. È probabilmente ciò che Pioli non si aspettava questa gran quantità di nuvoloni neri che si addensa sulla sua Fiorentina: 3 punti in 5 gare e nessuna vittoria sono un bottino decisamente troppo magro anche per il più inguaribile degli ottimisti. Attaccanti che non segnano, poca produzione offensiva , insomma funziona poco. Ora, fra l'altro, come spiega il Corriere Fiorentino inizia un'altra settimana delicata: inizia la Conference e il suo lungo girone, poi ci sono la partita con la Roma e una sosta che deve portare consiglio. Se non altro per il tecnico c'è la vicinanza del club.

Gruppo da gestire

La sensazione - rilevata dal quotidiano - è quella di un gruppo che non sia sempre del tutto convinto e coinvolto. Ovvio, è tutto più difficile quando le cose non vanno e qualche malumore è perfino comprensibile. Da Ranieri a Comuzzo passando per Dzeko, piccole stizze e sfaccettature che parlano chiaro. Sono minuzie, ma che possono trasformarsi in problemi. L'importante, si legge, è che il club continui a sostenere l'allenatore in modo chiaro e netto. Se è quello che vuole.