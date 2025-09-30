Il problema è davanti. Corsport: “Kean e Gud facce della stessa medaglia”

In casa Fiorentina si è ufficialmente aperta la crisi attacco. E anche chi doveva essere una certezza in questo momento sta tradendo le attese. E alla fine, nonostante le differenze, Kean e Gudmundsson sono due facce della stessa medaglia. La sostanza - spiega il Corriere Dello Sport, è che i due attaccanti sono due facce della stessa medaglia. Vero, il centravanti azzurro almeno ci sta provando, ma con esiti senza sorriso: anche a Pisa si è visto annullare due gol in netto fuorigioco ma ha tirato almeno quattro volte. Gli manca la precisione, tant'è. Ma non può essere solo colpa sua: il non gioco della squadra e compagni di reparto poco ispirati fanno il resto. L'anno scorso a questo punto del campionato era già a quota 4 reti.
Corriere Dello Sport
La Fiorentina convive col problema attacco. Kean e Gudmundsson hanno situazioni differenti ma ad oggi sono facce della stessa medaglia.
Gud è un caso—
Allo stesso tempo è vero che Gudmundsson è un caso. Ha qualità importanti e potrebbe fare la differenza, si è visto a Genova e a sprazzi pure a in viola, ma oggi sembra davvero smarrito. Non può certo bastare una rete in Conference nei preliminari: l'attaccante fa un gran fatica ad entrare negli schemi della squadra, non riesce ad entrare nelle azioni, non inventa e ha pure una posizione in campo che sembra indefinita. Serve in fretta cambiare qualcosa.
