Pioli mischia le carte, c’è la Conference per svoltare e riprendere fiato

Pioli è pronto a cambiare più di qualcosa nella sua Fiorentina in vista della Conference League: energie e idee nuove per prendere fiato

Aria nuova, forze fresche e competizione diversa. La Fiorentina ora cerca nel porto sicuro della Conference League un conforto rispetto a una stagione decisamente iniziata male. Negli anni l'Europa è stata un modo per riprendere energie ed entusiasmo, specie se gli avversari erano alla portata. Il Sigma Olomouc non si presenta di certo come una corazzata, anche se i viola di questo periodo non possono sottovalutare nessuno.

Pioli cambia

Imperativo chiudere la pratica subito e risparmiare energie, spegnendo qualsiasi tipo di mugugno da parte del Franchi (ridotto nella presenza). Secondo il Corriere Dello Sport si terrà conto della partita con la Roma e ci saranno diverse rotazioni: dentro Martinelli in porta, Comuzzo e Viti e pure Fagioli in mezzo al campo. Tutti potenziali titolari, certo, ma ad ora involuti. Probabile che in avanti tocchi a Piccoli: un osservato speciale a cui ora si chiedono anche i gol.