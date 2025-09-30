Comuzzo e Fagioli, una parabola discendente: “Da leader a panchinati”

Comuzzo e Fagioli sono in questo momento fra gli emblemi delle difficoltà della Fiorentina. Leader l'anno scorso, ora panchinati.

Priorità ritrovare i migliori Comuzzo e Fagioli . Così come Dodò , anche due dei pilastri della Fiorentina dello scorso anno sono incappati in un momento decisamente difficile. La Nazione analizza la situazione di entrambi, finiti in una parabola decisamente discendente. Da leader a panchinati, il passo è evidentemente breve.

Troppi errori

Il difensore ha pagato la leggerezza contro il Polissya e contro il Napoli. Non regge nemmeno più la "scusa" del mercato, tutto condivisibile invece il problema gastrointestinale che lo ha limitato. In Conference toccherà di nuovo a lui per un'altra chance. E poi Fagioli: a livello tecnico ha tutto per cambiare il centrocampo, ma serve un cambio di marcia subito. Anche per lui la Conference potrebbe essere un trampolino di (ri)lancio.