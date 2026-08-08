Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, manda un messaggio a tutta la tifoseria predicando calma per il mercato della Fiorentina:

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a F2 sta ribaltando la Fiorentina. Fabio

Paratici sul mercato, Fabio Grosso in campo. Ma se il primo è quasi in fondo al suo viaggio da rivoluzionario, l’altro Fabio è ancora all’inizio e non può essere che così. Paratici gli sta consegnando un giocatore al giorno e Grosso li deve inserire in una squadra che non ha quasi più niente di quella vecchia. Una squadra che sta rapidamente cambiando nervi, corpo, sangue e testa, tanto che sarà la più rinnovata di tutta la Serie A. L’entusiasmo fiorentino di questi giorni è inevitabile e va capito soprattutto dopo la sofferenza e la paura della stagione scorsa. Hanno vissuto un anno al buio e ora gli occhi dei tifosi si spalancano su un sole splendente. E proprio questo è il punto di riflessione: è bello vedere la luce, ma tanto sole, se arriva d’improvviso, rischia di abbagliare. Quindi, seguendo da fuori quello che accade al Parco Viola e ricordando quanto accaduto nello stesso centro sportivo più o meno un anno fa (anche allora c’era euforia per il mercato) meglio andare cauti. Per essere chiari: a Firenze si sente parlare anche di scudetto. Calma. Nel campionato scorso la Fiorentina è arrivata quindicesima, ora è un’altra squadra, d’accordo, ma se riuscisse a scalare dieci posizioni avrebbe fatto un campionato straordinario. Sta nascendo bene, con giocatori che faranno divertire i fiorentini. Ma al tempo stesso è una squadra da pesare, da verificare, a cominciare dall’allenatore che per la prima volta si trova a gestire uno spogliatoio così ricco di talento.