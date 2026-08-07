Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, risponde all'editoriale di Ivan Zazzaroni uscito in edicola ieri. Ecco le sue parole:

Chiagni e fotti, scrive Zazza, puntando sull’aspetto politico del tema, sui rapporti della Lega di Milano con la Nazionale della Figc. Però l’argomento si può spostare anche sul piano tecnico e la domanda è questa: al posto del francese Atta quale giocatore italiano può acquistare la Fiorentina per alzare il livello di qualità della squadra? Uno c’è, Sandro Tonali, gioca in Inghilterra e ha una valutazione di 100 milioni di euro. Seconda domanda: quale numero 10 italiano può portare in campo la stessa fantasia dell’argentino Mastantuono? Qui la risposta non c’è proprio.

Il problema non sono gli stranieri bravi, non lo sono mai stati. De Sisti racconta che i suoi primi due anni nella Roma ha capito i segreti del regista giocando accanto all’uruguayano Schiaffino che aveva già 35 anni; Boniperti è stato uno dei più forti giocatori dell’epoca nella Juventus del gallese Charles e dell’argentino Sivori; Sandro Mazzola ha raggiunto il punto più alto della sua carriera insieme allo spagnolo Suarez. Si parla di grandi calciatori e di campioni. Il problema sono gli stranieri che arrivano in Italia e non cambiano niente. Per restare alla Fiorentina, che ha ribaltato la sua linea passando dai giovani italiani (l’anno scorso in una partita di Conference League ne ha schierati nove) ai giovani stranieri, il problema è Joao Mario, con tutto il rispetto per un serio professionista come il portoghese. Se scegli Joao Mario invece di puntare su un ragazzo di casa come Fortini (che la Fiorentina avrebbe dovuto confermare un po’ di tempo fa) non vedi un miglioramento e non sei d’aiuto alla Nazionale.