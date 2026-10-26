Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha commentato la prestazione della Fiorentina di Vanoli:

Girando la classifica, in fondo ci troviamo ancora la Fiorentina. Quattro punti in otto partite, gli stessi, con la stessa posizione in piena zona-retrocessione, del campionato scorso. Nel raffronto fra le due stagioni, c’è perfino un dato più negativo: 12 gol subiti nel 25-26, 19 oggi. In questa situazione di profondo disagio c’è una costante, il mercato. Anche nell’estate del 2025, come nella scorsa estate, quasi tutti a Firenze erano soddisfatti delle operazioni del club, si pensava a una crescita e invece per il secondo anno di fila l’obiettivo principale è diventato allontanarsi dalla zona retrocessione.

Ieri Vanoli ha cercato di riequilibrare la squadra, rispetto alla sconfitta col Como ha tolto un attaccante (Gonçalves) e messo un centrocampista (Brescianini) e nel primo tempo la squadra è rimasta più compatta occupando gli spazi che di solito sono possesso interista. È stato un equilibrio... difensivo perché davanti la Fiorentina non ha prodotto quasi niente, il gol di Jimenez è arrivato con una sventola da 25 metri. Allora il problema è questo: se gioco con quattro attaccanti creo un’occasione dietro l’altra ma alla fine prendo le imbucate e questo è accaduto col Como, se invece metto un centrocampista in più mi difendo meglio ma in area avversaria ci arrivo poco, come è capitato a San Siro. Dove, ovviamente, creare tanto contro i campioni d’Italia non è mai facile al di là del sistema di gioco e dei suoi interpreti, però una soluzione va trovata.