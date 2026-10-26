La società conferma la fiducia a Vanoli prima della sfida con l’Inter. «Da quando è arrivato Paolo ha affrontato tutte squadre importanti quindi è presto per dare valutazioni», spiega Paratici. Il tecnico vede segnali positivi e considera la partita un altro passo nella crescita: «Ho sempre detto che questa è una squadra diversa dall’anno scorso e che non è giusto guardare indietro ma davanti. Poi se ci sarà da lottare per fare 40 punti, lo faremo. Ma questa Fiorentina mi offre sensazioni positive». Restano però sotto esame le sue scelte nella gestione del finale, costate una rimonta dolorosa.

A San Siro Vanoli cerca equilibrio con Brescianini accanto a Ndour e Fagioli, Valdepeñas a sinistra per mantenere alta la squadra e Mastantuono e Njie larghi per accompagnare le ripartenze. Nel primo tempo il piano funziona nella copertura e nella costruzione dal basso, con tre uscite ben riuscite, ma Ndour e Mastantuono sprecano due buone opportunità. De Gea salva invece su Thuram e sul colpo di testa ravvicinato di Pio Esposito, ripetendosi sull’attaccante francese nella ripresa. Poi Jimenez, ex Milan fischiatissimo, firma il vantaggio con uno splendido destro da fuori area, mentre due traverse di Carlos Augusto aiutano i viola a resistere.

Secondo l’analisi, i cambi e il passaggio al 5-3-2 finiscono però per indebolire la Fiorentina e favorire l’assedio dell’Inter. Vanoli difende le proprie intenzioni: «A sinistra l’Inter stava soffrendo e con Dodô e Gnonto pensavo di poter attaccare quella zona in difficoltà. Se Gnonto segna il 2-0 non si parla dei cambi». Nel recupero arrivano invece il pareggio di Thuram e il rigore del 2-1 trasformato da Zielinski, dopo il fallo di Valdepeñas sul francese. Giovedì contro l’Atalanta servirà migliorare soprattutto la gestione della gara. Intanto gli ultras viola, assenti dal settore ospiti per problemi nella vendita dei biglietti, protestano fuori dalla Lega Calcio con lo striscione “Questo calcio non ci appartiene”. Lo scrive Repubblica Firenze.