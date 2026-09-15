Se la Fiorentina cambierà molto il Pisa non sarà da meno. Anche il tecnico Bianco, che pensa al passaggio del turno ma soprattutto a fare una bella prestazione per dimenticare l'1-4 interno con l'Entella, dovrebbe cambiare molti degli interpreti che scenderanno in campo al Franchi. Sui principali quotidiani vigono diversi ballottaggi: in porta Scuffet, in difesa si va verso la coppia Primasso-Caracciolo, con Coppola a prendersi una terza maglia. A centrocampo Piccinini e Loyola in mezzo (ma occhio alla conferma di Leone) con Zanon a destra e Leris a sinistra. In avanti, dietro alla punta Pittarello, dovrebbero esserci Moreo e Rao.

La probabile formazione del Pisa

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: Scuffet; Primato, Caracciolo, Coppola; Zanon, Loyola, Piccinini, Leris; Moreo, Rao; Pittarello.