Pioli, cambi ancora? Gazzetta: “Contro il Milan possibile questa novità”

Da quando è arrivato alla Fiorentina, Stefano Pioli ha cambiato tanto.Alla ricerca della migliore Fiorentina possibile abbiamo visto diversi moduli,fino alla ripetizione contro Pisa e Roma del 3-4-2-1. La Gazzetta dello Sportperò, parla di un altro possibile cambio contro il Milan di Allegri:
C'è però una terza ipotesi ancora inedita, che potrebbe balenare nella testa di Pioli nel corso della stagione, ovvero un 3-4-1-2 con un vertice alto diverso e rappresentato a girare da Fagioli, Mandragora o Sohm. Le caratteristiche così differenti di questi giocatori darebbero un volto del tutto nuovo all'undici iniziale rispetto a quando agiscono in quella posizione Gudmundsson o Fazzini. Senza mai dimenticare Ndour come jolly. Chiaro che a quel punto in avanti ci sarebbe la doppia punta quindi Piccoli (o Dzeko) al fianco dell'inamovibile Kean. La scelta del centrocampo sarà strettamente legata alla decisione sull'attacco. L'importante è non perdere equilibrio e allo stesso tempo esaltare le qualità dei singoli. Fagioli più vicino ai terminali offensivi può essere un'opportunità da valutare per rigenerarlo, ma anche Mandragora, Sohm e Ndour possono essere pensati come registi, oltre che in mediana.
