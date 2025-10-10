Viola News
Sottil: “Io ho scelto di lasciare Firenze. Fiorentina? Non ho problemi con nessuno”

L'intervista di Riccardo Sottil
La Gazzetta dello Sport ha intervistato Riccardo Sottil.L'esterno del Lecce ha trovato il suo primo gol in campionato con la nuova maglia nello scorso weekend e al noto quotidiano ha raccontato del suo addio da Firenze: 

LA FIORENTINA

Mi sono lasciato bene, io non ho avuto problemi con nessuno. A Firenze devo molto, sono arrivato che ero un ragazzino e sono cresciuto fino ad arrivare alla Serie A. Sono stato lì parecchi anni, conosco praticamente tutti: quella di andare via in prestito è stata una mia scelta, volevo un posto dove essere protagonista e sentirmi di nuovo il Riccardo di prima. Poi a giugno si vedrà, ora sono concentrato sul Lecce

RONALDO E IL MILAN

Quando parti male poi è difficile recuperare. Ma vedo che ora si sono ripresi. lo simpatizzo per i colori rossoneri fin da bambino, quando vedevo giocare Pato e Ronaldinho, anche se il mio idolo è Cristiano Ronaldo: quando me lo sono trovato davanti in un Juve-Fiorentina quasi svengo..

