La Gazzetta dello Sport ha intervistato Riccardo Sottil.L'esterno del Lecce ha trovato il suo primo gol in campionato con la nuova maglia nello scorso weekend e al noto quotidiano ha raccontato del suo addio da Firenze:
Sottil: “Io ho scelto di lasciare Firenze. Fiorentina? Non ho problemi con nessuno”
Mi sono lasciato bene, io non ho avuto problemi con nessuno. A Firenze devo molto, sono arrivato che ero un ragazzino e sono cresciuto fino ad arrivare alla Serie A. Sono stato lì parecchi anni, conosco praticamente tutti: quella di andare via in prestito è stata una mia scelta, volevo un posto dove essere protagonista e sentirmi di nuovo il Riccardo di prima. Poi a giugno si vedrà, ora sono concentrato sul Lecce
RONALDO E IL MILAN
Quando parti male poi è difficile recuperare. Ma vedo che ora si sono ripresi. lo simpatizzo per i colori rossoneri fin da bambino, quando vedevo giocare Pato e Ronaldinho, anche se il mio idolo è Cristiano Ronaldo: quando me lo sono trovato davanti in un Juve-Fiorentina quasi svengo..
