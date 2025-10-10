Il giovedì di lavoro al Viola Park porta qualche novità sulla condizione dei tre infortunati di casa Fiorentina: Dodò, Jacopo Fazzini e Simon Sohm si sono allenati a parte, coi primi due - rimasti acciaccati dopo la sfida interna con la Roma - che sembrano sulla via del recupero e potranno tornare a disposizione completa di Stefano Pioli nelle prossime giornate; situazione più complicata per Sohm, alle prese con una fascite plantare che gli ha fatto saltare il Sigma Olomouc in Conference, la Roma in campionato e la convocazione con la Nazionale svizzera.
Corriere dello Sport
Fazzini e Dodò verso il recupero, Sohm indietro: il punto dal Viola Park
Anche in questo fine settimana Pioli, che dovrà fare a meno dei dieci nazionali fino a metà della prossima settimana, sarà costretto a lavorare con una rosa ristretta, rinforzata da tanti Primavera. In attacco gli unici a disposizione sono il classe 2006 Riccardo Braschi e il convalescente Christian Kouamé che, out da aprile per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, continua ad alternare allenamenti in gruppo a sedute specifiche di riabilitazione.
Intanto, nella serata di ieri, primi viola in campo in giro per il mondo: panchina per Pongracic in Repubblica Ceca-Croazia, maglia da titolare al centro dell'attacco della Bosnia per Edin Dzeko, impegnato contro Cipro. Lo scrive il Corriere dello Sport.
