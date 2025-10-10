Oggi tocca a Gudmundsson: sarà seguito da Pioli. In campo anche Martinelli

Oggi in campo Albert Gudmundsson

Redazione VN 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 07:26)

Le foto degli Azzurrini con un occhio bendato durante l'allenamento hanno fatto il giro del web. Merito dei metodi innovativi di Silvio Baldini. E così i baby viola, Martinelli, Fortini e Ndour si sono visti in versione 'pirati'.

Un occhio coperto, con l'obiettivo di migliorare la concentrazione e ridurre la percezione della fatica: con la vista parzialmente limitata, il cervello si focalizzerebbe di più sulla coordinazione e meno sullo sforzo fisico. I baby violazzurri saranno impegnati questa sera (18.15) al Manuzzi di Cesena contro la Svezia. Obiettivo proseguire il percorso netto nel girone di qualificazione al prossimo europeo.

In campo oggi anche Gudmundsson con la sua Islanda contro l'Ucraina. Nel Gruppo D di qualificazione al Mondiale alle spalle della Francia c'è margine per puntare agli spareggi. E l'Islanda ambisce a quella posizione li. La partita sarà seguita anche da Pioli per monitorare il giocatore. L'auspicio è che la nazionale possa restituirgli condizione ed entusiasmo. Lo scrive la Nazione.