Pruzzo duro su Gudmundsson: “Aspettative deluse. Non è in grado di alzare l’asticella”

L’ex bomber della Fiorentina, Roberto Pruzzo , ha espresso il proprio giudizio sul momento della Viola, soffermandosi in particolare su Gudmundsson e sul lavoro di Pioli :

“Gudmundsson? È finito il periodo dei rodaggi. I dubbi c’erano già lo scorso anno, tanto che la Fiorentina ha abbassato il prezzo del riscatto: un chiaro segnale. Si pensava fosse un giocatore in grado di alzare l’asticella, ma per ora non è un giocatore in grado di farlo”.

“Le colpe principali sono dell’allenatore, che deve riuscire ad amalgamare i singoli e trasformarli in una squadra. Non ci è riuscito, e nonostante questo la società continua a confermargli fiducia. Ora sta a lui uscire da questa situazione, insieme a quei giocatori che devono finalmente dare dei segnali”.