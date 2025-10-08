Ospite ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Sorrentino ha analizzato il momento difficile della Fiorentina, esprimendo sorpresa per un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.
news viola
Il paragone di Sorrentino: “Fiorentina come il Palermo dei record di Iachini”
“Ero convinto che questa Fiorentina sarebbe partita forte. Invece li vedo in difficoltà a 360 gradi nel mettere in pratica ciò che l’allenatore chiede. La poca serenità è evidente, soprattutto sulle palle inattive: non è un caso se la squadra ha subito così tanti gol su quelle situazioni, come contro la Roma.”
Sorrentino ha ricordato un’esperienza personale per descrivere la complessità del momento: “Quando ero al Palermo (LA STAGIONE RECORD DEI ROSANERO), nella stagione 13/14, in Serie B, partimmo male pur avendo l’obiettivo di vincere il campionato. Eravamo nei bassifondi, poi trovammo la svolta e battemmo ogni record. Ma partire per vincere e ritrovarsi giù in classifica è complicato: serve cambiare mentalità, perché è diverso essere abituati a vincere rispetto a dover lottare per non retrocedere.”
Infine, un messaggio di fiducia verso il gruppo viola: “A Firenze la maglia pesa tantissimo, e anche solo guardare la classifica aggiunge pressione. Ma i leader ci sono: De Gea, Ranieri, Mandragora, Kean, Gosens. La Fiorentina ha i giocatori giusti, ora serve solo trovare quella scintilla per cambiare radicalmente la stagione.”
© RIPRODUZIONE RISERVATA