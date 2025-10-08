Il paragone di Sorrentino: “Fiorentina come il Palermo dei record di Iachini”

“Ero convinto che questa Fiorentina sarebbe partita forte. Invece li vedo in difficoltà a 360 gradi nel mettere in pratica ciò che l’allenatore chiede. La poca serenità è evidente, soprattutto sulle palle inattive: non è un caso se la squadra ha subito così tanti gol su quelle situazioni, come contro la Roma.”

Sorrentino ha ricordato un’esperienza personale per descrivere la complessità del momento: “Quando ero al Palermo (LA STAGIONE RECORD DEI ROSANERO), nella stagione 13/14, in Serie B, partimmo male pur avendo l’obiettivo di vincere il campionato. Eravamo nei bassifondi, poi trovammo la svolta e battemmo ogni record. Ma partire per vincere e ritrovarsi giù in classifica è complicato: serve cambiare mentalità, perché è diverso essere abituati a vincere rispetto a dover lottare per non retrocedere.”