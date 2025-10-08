Masini su Palladino: “Amarezza perché non è andato in Champions per pochi punti”

Viola News
Marco Masini, cantautore e tifoso viola, ha parlato a Radio Sportiva. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Stefano Pioli, ma non solo:

Palladino? C’è stata tanta amarezza per aver mancato la qualificazione in Champions per soli tre punti, soprattutto dopo alcune partite sottotono contro avversarie alla portata della Fiorentina. Molti tecnici e osservatori hanno comunque espresso giudizi positivi sul mercato estivo dei viola, segno che la squadra dispone di ottime qualità. Giocatori come Gudmundsson e Fagioli, confermati e da recuperare pienamente, possono rappresentare la chiave per la svolta, perché sono stati presi per fare la differenza. La Fiorentina non è certo una squadra da bassa classifica: ha ampi margini di crescita e ora deve compiere il passo decisivo per diventare una grande. Personalmente, credo molto nelle sue potenzialità

