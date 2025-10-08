Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Toscana TV. Ecco le sue parole su Stefano Pioli e Daniele Pradè:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Flachi a Pradè: “Deve dare una scossa, anche a costo di rimetterci personalmente”
news viola
Flachi a Pradè: “Deve dare una scossa, anche a costo di rimetterci personalmente”
Flachi su Pradè
Pradè sta attraversando un momento complicato e deve riuscire a reagire con carattere, pensando al bene della Fiorentina. Serve una scossa, anche a costo di pagare qualcosa personalmente, ma è importante ridare energia all’ambiente. Anche i giocatori devono assumersi le proprie responsabilità, mostrarsi e affrontare la situazione con rispetto verso i tifosi, senza tirarsi indietro. Esonerare Pioli, invece, sarebbe una sconfitta sotto quasi ogni aspetto per la società viola
© RIPRODUZIONE RISERVATA