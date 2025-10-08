Stefano Colantuono, ex allenatore dell'Atalanta tra le tante, ha parlato del momento di Stefano Pioli. Ecco il commento sulla Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Colantuono controcorrente: “Pioli, meglio un calendario difficile! Ecco perché”
news viola
Colantuono controcorrente: “Pioli, meglio un calendario difficile! Ecco perché”
Colantuono su Pioli
Meglio affrontare un calendario complicato: sono proprio queste le partite che solitamente non si sbagliano. Mi dispiace per Pioli, che è un caro amico, ma sono convinto che saprà risollevarsi. È un trittico di gare molto importante, che può rappresentare la svolta per ripartire. I problemi della Fiorentina? Forse legati alla condizione di alcuni giocatori o a qualche aspetto tattico, ma stupisce perché Pioli è tra gli allenatori più competenti e dispone di una rosa valida. Hanno tutte le carte in regola per venirne fuori. Squadra sopravvalutata? Dipende dagli obiettivi, ma sicuramente è una formazione costruita per competere per un posto in Europa
Ha parlato a TMW Radio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA