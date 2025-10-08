Paolo Paganini, noto giornalista Rai, ha parlato della panchina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole su un possibile esonero dell'ex Milan:
“Pradè ha sempre voluto De Rossi. E se Pioli dovesse perdere a Milano…”
De Rossi sulla panchina della Fiorentina?
Se Pioli dovesse perdere a Milano, la sua posizione sarebbe davvero in bilico. A Firenze c’è molta agitazione: è una piazza che pretende molto, ma il cammino della Fiorentina finora non è stato all’altezza delle aspettative. Il mercato estivo è stato positivo, anche se non è chiaro cosa non stia funzionando. Kean, ad esempio, senza Palladino sembra aver perso brillantezza. La società resta ambiziosa, ma pesa anche la recente rescissione di De Rossi con la Roma, molto legato a Pradè: un segnale che fa pensare. Il rischio di un esonero dopo la sfida di Milano è concreto, anche perché i rapporti interni nel club appaiono un po’ confusi e non è chiaro chi prenda davvero le decisioni. Per quanto riguarda un eventuale sostituto, De Rossi è da sempre un pallino di Pradè. La sua scelta di lasciare un contratto importante con la Roma fa pensare che stia aspettando una nuova opportunità, forse proprio a Firenze. D’altro canto, Spalletti sarebbe il nome ideale per mettere tutti d’accordo, ma sembra orientato verso una destinazione diversa, probabilmente più a nord, forse verso Torino
